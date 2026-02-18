３月に行われるワールドベースボールクラシックを国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」でスペシャルサポーターを務める俳優の渡辺謙（６６）が１８日、前日に続いて侍ジャパンの宮崎合宿に訪れた。

熱狂的な虎党で、前日に球場に現れると、居合わせたファンは騒然となった。練習中にはグラウンドで阪神の森下翔太や佐藤輝らと談笑するシーンもあり、森下も「『体が大きくなったね』と言われ、食事とトレーニングの話をした。最後には『ケガなく頑張って』と言ってもらえました」と、パワーをもらった様子だった。

渡辺は、熱狂的な阪神ファンとして知られる。昨年１０月には阪神とソフトバンクとの日本シリーズを現地観戦。２２年６月には米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われたドジャース―エンゼルス戦で始球式を行ったこともあり、２５年年３月にはカブス―ドジャース（東京ドーム）の米大リーグ開幕戦を訪れ、ロバーツ監督らとの２ショット写真をインスタグラムにアップしていた。

合宿２日目には同じくスペシャルサポーターの嵐・二宮和也が電撃訪問し、ブルペンなどを見学。ファンからは、大きな拍手と歓声を浴びていた。