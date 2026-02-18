「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・３位決定戦」（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は米国との３位決定戦に勝ち、銅メダルを獲得した。同種目でのメダル獲得は３大会連続。エース高木は自身４度目の五輪で通算１０個目のメダルを獲得した。

テレビ朝日系「モーニングショー」には北京五輪の旗手を務め、スピードスケート５００メートルで２大会連続出場の郷亜里砂さんが解説を務めた。透明感抜群のスタイルで「４人でしっかりと掴みきった銅メダルだったと思います。１人、１人が役割を果たしていた」と語り、準決勝からのメンバー変更には「オランダ戦は後半戦に強いメンバーを。３位決定戦はスピードを重視して前半戦に強いメンバーを」と対戦相手のオランダ、米国の特徴をにらんでの交代だったと分析した。

スタジオコメンテーターの質問にも冷静な語り口で解説した郷さん。「パワー勝負もあるんですけど、日本選手の強いところは隊列をキープしてここまで接近できる。これは日本チームが一番上手」と解説した。

実際に３位決定戦では２１歳の野明が初出場。２番目で走り、バランスを崩しかける場面もあったが、経験豊富な高木、佐藤がフォローしながら走りきった。レース後、先輩ふたりから声をかけられた野明、ここまで２戦を走り３位決定戦はリザーブに回った堀川桃香からは安どの涙がこぼれた。

１５００メートルで金メダルの期待がかかる高木については「世界的に見ても５００メートルからパシュートまでトップレベルで走るのは高木選手しかいない」と評し、「疲れているどころか動きがよくなっている。この勢いのままメダルを目指して頑張って欲しいと思います」と期待した。

◆パシュート…３人が隊列を組んで走行し、最後尾の選手がゴールした時点のタイムを競う。