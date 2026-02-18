ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ混合団体で銅メダルに輝いた高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が１８日、同じく混合団体と女子個人ノーマルヒルで銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝らと帰国し、東京・羽田空港で取材に応じた。

混合団体ではスーツ規定違反に泣いた２２年北京五輪の悔しさを晴らす銅メダルを獲得。その日の夜は首からかけたまま眠りに就いた。「ずっと首から下げていた。試合自体も夜遅く帰ってきたのが１１時ごろで、とても疲れ果ててベッドで寝てしまった。結果として首にかけたまま寝てしまったような感じ」と明かした。

ただ、以降は「メダルケースに大事にしまって日本まで帰ってきた」という。その理由について「センシティブというか、壊れやすいという話を聞いていたので」と説明し、会見場を笑わせた。

早朝にもかかわらず、到着口では約１００人のギャラリーに出迎えを受けた。「朝早くにもかかわらず本当にたくさんの方に出迎えていただきて、日本に帰ってきたなと言う安堵（あんど）の気持ちでいっぱいになりました。４度目の五輪で一番、印象が強かった瞬間が多かった。一つ何かを払拭できたような試合ができ、こうして首から銅メダルをかけることができて、支えてくださった方への感謝の気持ちでいっぱい」とかみしめた。