ランチ海鮮丼550円、ディナードリンク1杯目4円！「鮨のえん屋」「地魚屋」「ちゃんこ江戸沢」の感謝企画が超お得。《2月19日〜23日》
焼肉坂井ホールディングスが展開する「鮨のえん屋」は、2026年2月19日から23日までの5日間限定で「感謝企画」を開催します。
来店前にアプリで会員登録を
鮨のえん屋を含む、海鮮問屋グループのアプリがダウンロード数4万を記録したことを記念した感謝企画です。
注文時にアプリクーポンを提示すると、ランチでは「海鮮丼」がいつもよりお得な550円で食べられます。またディナーでは1杯目のドリンクが4円になります。「飲み放題メニュー」記載のドリンク全品が対象です。
来店までにアプリで会員登録すれば誰でも利用可能。1日につきランチで1回、ディナーで1回、合計2回まで使用できます。
実施店舗は、中野北口店、東京調布店、東京三鷹店、埼玉深谷店、東京荻窪店の5店舗です。新高円寺店では実施しません。
このほか、同様の感謝企画を海鮮問屋グループの「地魚屋」3店舗、「ちゃんこ江戸沢」3店舗でも同時開催します。
＜地魚屋＞
東京三田店、東京浜松町店、さいたま大宮店
＜ちゃんこ江戸沢＞
両国総本店、両国総本店別館、埼玉新座店
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部