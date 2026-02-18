ランチ海鮮丼550円、ディナードリンク1杯目4円！「鮨のえん屋」「地魚屋」「ちゃんこ江戸沢」の感謝企画が超お得。《2月19日〜23日》

焼肉坂井ホールディングスが展開する「鮨のえん屋」は、2026年2月19日から23日までの5日間限定で「感謝企画」を開催します。

来店前にアプリで会員登録を

鮨のえん屋を含む、海鮮問屋グループのアプリがダウンロード数4万を記録したことを記念した感謝企画です。

注文時にアプリクーポンを提示すると、ランチでは「海鮮丼」がいつもよりお得な550円で食べられます。またディナーでは1杯目のドリンクが4円になります。「飲み放題メニュー」記載のドリンク全品が対象です。

来店までにアプリで会員登録すれば誰でも利用可能。1日につきランチで1回、ディナーで1回、合計2回まで使用できます。

実施店舗は、中野北口店、東京調布店、東京三鷹店、埼玉深谷店、東京荻窪店の5店舗です。新高円寺店では実施しません。

このほか、同様の感謝企画を海鮮問屋グループの「地魚屋」3店舗、「ちゃんこ江戸沢」3店舗でも同時開催します。

＜地魚屋＞

東京三田店、東京浜松町店、さいたま大宮店

＜ちゃんこ江戸沢＞

両国総本店、両国総本店別館、埼玉新座店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部