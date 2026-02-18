櫻坂46・武元唯衣、卒業発表直後に“大喜利モンスター”の巣窟へ！

平日深夜「バラバラマンスリー」枠で放送中の異色番組『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』。

ロングコートダディ・堂前と真空ジェシカ・川北という、現代お笑いシーン屈指の“大喜利脳”2人が街をぶらつき、思考を巡らせ、言葉で笑いを生む同番組。本日2月18日（水）深夜、第3回が放送される。

都電荒川線を貸し切って向かった街は、荒川区・町屋。今回はここから、番組史上もっともスリリングな展開が幕を開ける。

◆卒業発表直後の武元唯衣がアシスタントで参戦！

今回からは、武元唯衣（櫻坂46）が“ゲストアシスタント”として参戦。

先日、グループからの卒業を発表し大きな話題となった武元。アイドルとしての節目を迎えたいま、お笑い界きっての“モンスター”2人を相手にどう食らいついていくのかも大きな見所だ。

一行が訪れたのは、「カラオケ道場」。マスターが独断と偏見でお客さんの歌を審査してくれるという、一風変わったカラオケ喫茶だ。しかし、堂前と川北はなぜか「1人ずつ入ろう」と言い出す。

まず様子見で入った堂前。戻ってくるなりフリップで伝えられた情報は、「門番が3人いる」ということのみ。

続く川北も恐る恐る入店。何を見たのか即座にUターンし、「怖かった〜」と感情をあらわにする。

入らない堂前＆川北、困惑する武元。そしてしびれを切らしたスタッフの矛先は、なぜかゲストMCの森本晋太郎（トンツカタン）へ。「本当に行きましょう…」とまさかの説教がはじまり…。

なんとか「カラオケ道場」に入店できた一行。

追い込まれた森本が選んだ十八番は、まさかの“エミネム”。笑いと本気が交錯するステージで、マスターから放たれる予想外の一言とは？