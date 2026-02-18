テクマトは反発、資本・業務提携先のメドメインを子会社化へ

テクマトリックス<3762.T>は反発している。１７日の取引終了後に、子会社ＰＳＰを通じ、資本・業務提携先で病理診断支援ＡＩソフトウェアを開発するメドメイン（福岡市中央区）の株式を追加取得し連結子会社化すると発表しており、好材料視されている。



ＰＳＰとメドメインは、２２年７月に合意した資本・業務提携を起点にメドメインの持つＡＩ開発技術を含む病理診断関連技術及びシステムと、ＰＳＰが持つクラウド型ＰＡＣＳ（医療画像管理）、遠隔画像診断などの技術を融合させたサービス開発を進めてきたが、今後は高次元での事業開発にワンチームとして取り組むという。今後の新株予約権の行使状況によりメドメインの発行済み株数が変動するため取得株数は確定していないものの、取得価額は約２３億円を予定。なお、業績への影響が判明した場合には速やかに開示するとしている。



出所：MINKABU PRESS