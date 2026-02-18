「長期的な地位を築けなかった」元日本代表FWがJ帰還か！ ドイツ２部クラブを電撃退団でSDは「日本に復帰する機会だ」
ドイツ２部リーグのマクデブルクが２月17日、オナイウ阿道の契約解除による退団を発表。30歳の日本人FWは、日本への帰国が見込まれている。
オナイウは横浜F・マリノスからフランスへ渡り、トゥールーズでのプレーを経て、2023年夏に同国のオセールへ加入したFWで、加入初年度に15ゴールをマーク。クラブのリーグ・アン昇格に大きく貢献した。しかし、２年目は４得点と数字を落とし、昨夏にマクデブルクへ移籍。新天地ではここまで４試合に出場しているものの、まだゴールは生まれていない状況だった。
元日本代表FWについて、マクデブルクのスポーツダイレクター、オトマー・ショルク氏は「残念ながら、阿道は我々のクラブで長期的な地位を築くことができなかった。母国日本に復帰する機会は、彼に新たな展望をもたらすだろう。彼の今後の活躍、そしてキャリアと個人としての成功を心から願っている」とコメントした。
果たしてオナイウの新天地はどこになるのか。動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
