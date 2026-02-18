18日10時現在の日経平均株価は前日比496.24円（0.88％）高の5万7062.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1200、値下がりは331、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を157.43円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が66.68円、ファストリ <9983>が61.77円、豊田通商 <8015>が26.67円、フジクラ <5803>が25.24円と続く。



マイナス寄与度は77.55円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が74.61円、ファナック <6954>が7.86円、住友ファーマ <4506>が5.11円、安川電 <6506>が4.14円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は情報・通信、精密機器、水産・農林の3業種にとどまっている。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、その他金融、銀行、ガラス・土石、証券・商品と続いている。



※10時0分1秒時点



株探ニュース

