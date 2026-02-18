お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が18日、声帯の治療のため3週間休養することを正式発表した。所属事務所の公式サイトで明らかにしたもの。

「弊社所属タレント・若林正恭（オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」と報告。「医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました。休養期間中は医師の指導のもと、発声を控え、回復に努めてまいります」と記した。

「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます」と謝罪。復帰については「体調が整い次第、活動を再開させていただく予定」としている。

若林は14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1・00）で「声帯がボロボロらしい」と明かし、3週間休養することを発表していた。

発表文全文は以下の通り。

【若林正恭に関するお知らせ】

なお、休養期間中は発声を控えておりますため、温かく見守っていただけますと幸いです。

体調が整い次第、活動を再開させていただく予定です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2026年2月18日

株式会社ケイダッシュステージ