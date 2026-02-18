【牧 元一の孤人焦点】自分の中学時代にこんな素敵な先生が学校にいなかったことを残念に思う。

俳優の木竜麻生（31）がフジテレビ系のドラマ「ラムネモンキー」（水曜後10・00）で、臨時採用の美術教員・宮下未散（通称マチルダ）を演じている。

役柄の設定は「凜としてミステリアス」。それを表現するのはなかなか難しそうだ。

木竜はこう話す。

「彼女が経験したこと、心に思っていること、大切にしていることを常に踏まえて演じています。状況によって波はありますが、マチルダには自身を律しているようなところがあって、そこに一定のリズムが刻まれているような印象です」

マチルダは主人公3人が通う中学に赴任。彼らから慕われ、映画研究部の顧問に就任するものの、他の教師とは一線を画す言動に周囲の評判はさまざまだ。

「教育の場にいたら悪く言えば浮く人、良く言えば記憶に残る人だと思います。多くの意見とは違う角度の意見、アドバイスを生徒に伝える。対話で自分の本当の気持ちを明かしていて、言葉に嘘がない。強くて格好いい人だと思います。実在したら、友だちになって話してみたい」

マチルダの過去はまだ明かされていない。その過去にこそ、彼女の魅力の根源があるとみられる。それを知ることが、このドラマを見続ける楽しみのひとつだ。

実際のところ、影像の中のマチルダと取材で接した木竜の印象は異なる。前者が「硬」とすれば後者は「柔」。マチルダという女性を表現するために木竜が相当な役作りをしていることが分かる。

「私の普段の声、話し方では柔らかく聞こえてしまいます。でも、作って話そうとすると、上滑りしてしまいます。あくまでも私の声、話し方でマチルダのように聞こえなくちゃいけない。そのためには結局、マチルダという人物をどんどん掘り下げていくしかない。そこに彼女が存在するということをちゃんと見せたい。逃げずにやりたい。そう思いました」

ドラマをプロデュースする成河広明氏はマチルダを演じる木竜についてこう称賛している。

「数々の映画でさまざまなキャラクターを演じられて来た木竜麻生さんが確かな演技力と類いまれな存在感で具現化してくれています」

確かな演技力もさることながら、類いまれな存在感は並の役者が持っているものではない。

木竜はこう謙遜する。

「とてもうれしい褒め言葉ですが、恐れ多いです。これまで私が出演して来た作品を振り返っても、存在感のあるタイプだとは自分では思えません。制作の方々がマチルダを素敵に描こうと尽力してくださっているからだと思います」

しかし、毎週放送を見ていると、確かに、類いまれな存在感を感じる。マチルダの言動に偽りがないように、木竜の表現にも偽りがない。彼女が演じるからこそ、マチルダが輝く。

「私は嘘をつけない人間で、自分が腑に落ちていないとお芝居に影響が出てしまいます。それがマチルダのまっすぐな部分に繋がっているのだとすれば、そこから私の持っているものがマチルダに広がっているのかもしれません。マチルダは子供たちの考えや置かれた状況を面白がります。私もプライベートでは割とさまざまなことを面白がるようにしています。その感覚は生かせていると思います」

マチルダという人物に現実味を持たせることに役立っていると思える事柄がある。16歳でデビューした木竜が高校卒業後に出身地の新潟県から上京するに当たり、大学に進学したことだ。芸能の仕事との両立は容易ではなかったに違いない。

「あの頃はお仕事をずっと続けられる確信がまだありませんでした。朝起きて1限目から講義を受けて、自分で詰めたお弁当をお昼に食べて、帰ってから課題をやって、アルバイトにも行って…。父には『人生の夏休み期間』と進学を勧められたのですが、大学に入ってみると勉強はやはり大変でした。リポートを書くために友だちの家に泊まって、コーヒーを飲み続けて目をしょぼしょぼさせながら書いて…。でも、あの日々がなければ、木竜麻生はこんな人間になっていなかったと思います」

大学では文学を学んでいた。好きな作家の1人に詩集「二十億光年の孤独」などで知られる詩人・谷川俊太郎さんがいる。

「小学生の頃から国語が好きでした。教科書に載っているお話を読むのが好きで、まだ授業で習わない先の方まで読んでいました。漢字も好き、書くことも好き、詩も好き。自分が好きなことが多いから、文学部を選びました。谷川俊太郎さんのことは最初、詩人だと思っていませんでした。幼い頃、絵本の『スイミー』が無性に好きで、それを翻訳していたのが谷川さんで、気がつくと谷川さんが翻訳している絵本をたくさん読んでいました。それから『二十億光年の孤独』を読んで、詩に興味を持つようになって、今でも興味のある詩を買ったりしています」

そんな話を聞いていると、ドラマでは描かれていない「過去のマチルダ」に触れたような、不思議な心持ちになった。

「自分が過ごしてきた人生を少しでもドラマに生かせているのだとすれば、それはありがたいこと、うれしいこと、幸せなことだと思います」

柔らかい声で語り、ほほ笑んだ。

≪ラムネモンキー≫反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演するドラマ。「リーガルハイ」（フジ系）や「どうする家康」（NHK）などで知られる古沢良太氏が脚本を手がける。ヒューマンコメディーだが、ミステリーやファンタジーなどの要素もあって多彩。主人公は吉井雄太（通称ユン/反町）、藤巻肇（通称チェン/大森）、菊原紀介（通称キンポー/津田）。1980年代後半の中学生時代に映画研究部で青春を過ごした3人が51歳になり、それぞれが人生に迷う中、久々に再会し、行きつけの喫茶店の西野白馬（福本莉子）とともにマチルダ失踪事件を追う。木竜は「自分の胸の内と対話ができるような瞬間がたくさんちりばめられています。私はあの時代を知らないのに懐かしさも感じます。現在のユン、チェン、キンポーの心が溶けていくさまに胸を打たれます」。2月18日放送の第6話には「ランボー」と呼ばれていた男が登場。木竜は「着実に謎に近づくような回。マチルダの新たな一面が出て来ます」と語った。

◇木竜 麻生（きりゅう・まい）1994年7月1日生まれ、新潟県出身の31歳。2018年公開の映画「菊とギロチン」で初主演。25年9〜10月放送のNHK夜ドラ「いつか、無重力の宙で」に主演。今秋放送のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」（石橋静河主演）で朝ドラ初出演し、主人公の同級生役に扮する。

◆牧 元一（まき・もとかず） スポーツニッポン新聞社編集局文化社会部。テレビやラジオ、音楽、釣りなどを担当。