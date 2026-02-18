【「AKRacing FAURA」シリーズ】 2月25日 発売予定 定価：オープン 市場想定売価：各59,800円

Faura Beige

テックウインドは、同社が総代理店として輸入販売するゲーミング・オフィスチェアブランド「AKRacing（エーケーレーシング）」より、「FAURA（フォーラ）」シリーズを2月25日に発売する。価格はオープンで、市場想定売価は各59,800円。

「FAURA（フォーラ）」シリーズは、スエード調ファブリックを張地に採用し、アースカラーを基調とした落ち着いた配色で、座り心地・質感・耐久性のバランスにこだわったライフスタイルチェア。

本製品に採用されるスエード調ファブリックは、表面を天然スエードのように起毛させたファブリック素材で、吸い付くような柔らかな肌あたりが特長となっている。「AKRacing」チェアを特徴づける高密度ウレタンフォーム製クッション素材と相まって、既存モデル以上に安定感のある座り心地をもたらし、長時間の着座において疲労を軽減する。

座面・背もたれの形状は、試作を重ねて平均的な体格の日本人に合うよう最適化。ヘッドレストは、大判タイプを採用し、ネック周りの安定した姿勢をサポートする。また、上位機種である「Premium」シリーズと同等の座面チルト機能、フルフラットリクライニング機能を搭載している。

スエード調ファブリックの特性が見た目にも伝わりやすいアースカラーを基調とした色展開となっており、インディゴ、ベージュ、ブラウン、ダークネイビーがラインナップされている。

スエード調ファブリックは合成皮革（PUレザー）に比べ経年劣化の恐れが少なく、長期間の使用においても質感を保つことができる。また、ブラッシングによる日常的な手入れが可能で、メンテナンス性にも優れている。

Faura Brown

Faura Indigo

Faura Dark Navy

品名 型番 JAN AKRacing Faura Beige AKR-FAURA-BEIGE 4549584406069 AKRacing Faura Brown AKR-FAURA-BROWN 4549584406076 AKRacing Faura Dark Navy AKR-FAURA-DARK/NAVY 4549584406083 AKRacing Faura Indigo AKR-FAURA-INDIGO 4549584406090

□「AKRacing」取扱店一覧

□「AKRacing」公式直販サイト