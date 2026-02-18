在庫あるうちにゲットして！【ユニクロ・GU】春まで使える「値下げカーデ」

まだ寒さが残る今の時期から、春まで頼れるのがカーディガンの魅力。実はいま【ユニクロ】と【GU（ジーユー）】では、即戦力になるカーディガンが続々プライスダウン中です。公式サイトで星4以上の評価を得ていた名品が、お手頃価格で入手できる絶好のチャンス。今回は、在庫があるうちに買い足しておきたい注目株をピックアップしました。

ふわふわ素材にラメ糸で華やぐ主役級の1枚

【GU】「シャイニークルーネックカーディガンZ」\1,990（税込・セール価格）

ふんわりとしたフェザー調素材に、繊細なラメ糸を忍ばせた華やぎカーデ。着るだけでコーデが一気に今っぽく仕上がる主役級アイテムです。スカートに合わせてエレガントに着るのも良し、あえてジーンズでカジュアルダウンするのもおすすめ。春先はボタンを外して羽織物としても使える、着回し力の高い1枚です。

シンプルだからこそマルチに使えるところが◎

【ユニクロ】「メリノクルーネックカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

滑らかそうな質感の、メリノウールで編まれたニットカーディガン。ゴワつきにくい厚みで、ジャケットやアウターの下にも重ねやすそうです。シンプルなデザインだから、きれいめにもカジュアルにも対応。洗濯機で洗えるお手入れのしやすさも、高評価したくなるポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU・ユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M