柱の影に隠れる飼い主さんの方をじっと見つめる『ますく』くん。一瞬の隙に忍び寄り飼い主さんを見上げる表情が可愛すぎると視聴者を夢中にさせました。

動画は記事執筆時点で再生回数5.3万回を突破。コメント欄には「可愛いひょっこりですね」「何回も見ちゃいます」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：猫と『だるまさんがころんだ』をしてみた結果→何度か隠れてみると…驚きの光景】

猫とだるまさんがころんだ

TikTokアカウント「マスク柄のますく」に投稿されたのは、飼い主さんと遊ぶ猫の動画です。マスクを被ったような柄が特徴的な『ますく』くん。この日は飼い主さんと「だるまさんがころんだ」の遊びが始まったんだとか。

数歩ほど先の棚に座る『ますく』くんを、柱に隠れている飼い主さんがちらりと覗きます。『ますく』くんもやる気満々のようでこちらをじっと見つめて大きな声でひと鳴きしたそう。

最後の最後にドッキリ

再び飼い主さんが柱に隠れ、今度は左からちらり。『ますく』くんは座ったまま、まるでそちらから出てくると分かっていたかのように飼い主さんをじっと見つめていたそう。

もう一度柱に隠れて右から覗いてみても同じ反応。気になっているように見えますが、なかなか近づいてくる様子はなかったとか。

最後に再び柱に隠れた飼い主さんは、これまでよりも長く隠れ続けてみたそう。すると、至近距離から大きな鳴き声が。飼い主さんが覗くと、目と鼻の先でニュッと顔を出し、大きなまん丸の目で飼い主さんを見上げる『ますく』くんがいたんだとか。

来ないと見せかけて最後に大番狂わせを仕掛けてくる『ますく』くんのトリッキーな遊び方に、見ているこちらも翻弄されてしまいます。

おもちゃに触れない

飼い主さんと遊ぶのが大好きな『ますく』くん。他の動画ではおもちゃで遊ぶシーンも紹介されています。

飼い主さんが振る紐状のおもちゃに狙いを定めて前足で攻撃。しかしなかなか仕留めることはできなかったとか。

最後には上半身を浮かせて両前足で狙いを定めて捕まえようとするも、思うように触ることはできず。悔しそうに一生懸命獲物を追う仕草がなんとも可愛らしい『ますく』くんでした。

話題になった動画には「いきなりアップでビックリした」「さすが猫様！」と、予想を裏切る『ますく』くんの行動に驚きながらも心を掴まれてしまった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「マスク柄のますく」では、元保護猫の『ますく』くんが飼い主さんのおうちに来てから見せてくれる可愛らしい日常のひとコマを、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「マスク柄のますく」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。