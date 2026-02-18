飼い主さんを呼びにきた先輩犬さんたちについて行くと、やんちゃな末っ子の猫さんが…？愛に溢れた家族の姿が素敵だと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破し、「本当に優しいお兄ちゃんですね」「愛情があるから叱るんだよねッ」「兄弟愛に癒されます」といったコメントが寄せられました。

【動画：お風呂に入っていると、犬が呼びにきて…ついて行ってみた結果→まさかの『猫の様子』】

緊急事態発生！？

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』に投稿されたのは、末っ子の猫さんがやんちゃしすぎてしまった時の様子です。

犬の「はっちゃん」と「きゅうちゃん」、猫の「じゅんちゃん」と「茶太郎」くんと暮らしている飼い主さん。ある日、みんなと遊んだ後にお風呂掃除をしていると、きゅうちゃんを連れたはっちゃんがやってきたのだといいます。

猫の本能なので…

はっちゃんのただならぬ様子にすぐに後をついて行ったところ、そこにはティッシュ箱に頭を突っ込んで動かない茶太郎くんの姿が！どうやらはっちゃん、茶太郎くんを助けようと飼い主さんを呼びにきてくれたみたいです。

しかし、飼い主さんの予想通り茶太郎くんは好きで挟まっていたご様子。はっちゃんの心配をよそに、すぽんと抜けてもまた自ら箱の中へ。同じ猫として理解があるじゅんちゃんは呆れ顔を見せていたそうで、本気で心配していたはっちゃんも杞憂だったとわかると、脱力してしまったようです。

愛に溢れた仲良し4兄弟

その後、まさかのじゅんちゃんまで箱を被る姿に和んでいると…、はっちゃんの家族愛が爆発！きゅうちゃんとじゅんちゃんに「なぜ茶太郎を見張ってないんだ」と訴え、懲りずに再び挟まった茶太郎くんをまるで親のように叱っていたのだといいます。

そんなはっちゃんの優しさや愛情はみんなに伝わっているようで、仲裁するようにきゅうちゃんが間に入ったり、反省した様子ではっちゃんに触れる茶太郎くんの姿も見られたそう。大切に思い合う家族の姿に、こちらまで幸せな気持ちになったのでした。

投稿には「はっちゃんと茶太郎は本当に親子ですね！」「この4兄弟、心が通じ合っている所が凄いと感心します」「長男のはっちゃんはみんなの事考えて偉いですね」「間に入って仲直りさせるきゅうちゃんスゴイ！」「茶太郎君も良い勉強になりましたね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』では、はっちゃんたちと飼い主さんのほのぼのとした日常の様子が投稿されています。仲良しワンニャン家族の姿に癒されますよ。

