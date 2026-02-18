ミラノ・コルティナオリンピックは１７日（日本時間１８日）、フィギュアスケート女子のショートプログラムが行われた。

五輪初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位に立った。今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位、千葉百音（木下グループ）は７４・００点で４位発進となった。１９日（日本時間２０日）に行われるフリーでは、日本女子初の複数メダル獲得に期待がかかる。

「満足度は高い」

坂本が「集大成」と位置づける五輪で貫禄の演技を見せた。後半の連続ジャンプが回転不足と判定されたものの、流れるような動きで観客を魅了した。

試合の前日、「毎日泣いている」と明かした。その理由を「緊張でも重圧でもなく、恐怖」と表現。男子では世界王者イリア・マリニン（米）がフリーで失速し、メダルを逃した。自らも強い思いで臨む大会だからこそ、「（自分の）頑張りが、ここにきて報われなかったらどうしよう」と不安にさいなまれていた。

そんな負の感情を払拭（ふっしょく）したのが、１６日のペアフリーで世界歴代最高得点を出し、大逆転で金メダルをつかんだ三浦璃来（りく）、木原龍一（木下グループ）の姿だった。その試合前、木原が「頑張ってかおちゃん（坂本）にいいバトンを渡すから」と声をかけてくれた。「『黄金のバトン』が来た。もういける気しかしなかった」

ＳＰを終えて「滑っている間は楽しかった。満足度は高い」と坂本。頂点に向かって、まず一つ壁を越えた。（岡田浩幸）