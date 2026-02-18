『エヴァ』“0223作戦”詳細発表 山里亮太＆ダイアン津田が副音声、赤坂サカスに約3メートル「ロンギヌスの槍」降臨、ラッピーとの衝撃コラボも
23日午後7時放送のアニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』地上波初放送を盛り上げるTBSのスペシャル企画“0223作戦”の詳細が発表された。“0223作戦”では、豪華キャストによる副音声企画をはじめ、東京・赤坂サカスへの「ロンギヌスの槍」降臨、『ラヴィット！』の人気キャラクター「ラッピー」と「エヴァンゲリオン」の衝撃コラボレーションなど、放送当日までを楽しむためのさまざまな企画を展開する。
【画像】ラッピーがまさかの初号機に！エヴァンゲリオンコラボ商品一覧
スペシャル副音声企画のコメンテーターを務めるのは、南海キャンディーズの山里亮太、ダイアンの津田篤宏、TBSの山本恵里伽アナウンサーの3人。今回の抜てきに対し、山里は「なぜ我々に？と驚きましたが、とても良い体験をさせていただきました」と語り、津田も「こんな名誉なことはない。今年一番のビッグニュース！」と大役への喜びをコメントしている。放送に先駆け、2人が登場するPR映像も20日〜23日にかけて放送される予定。
さらに、赤坂サカスに、劇中に登場する象徴的なアイテム「ロンギヌスの槍」のフォトスポットが登場する。全長約3メートルの螺旋状に巻かれた槍の背面に設置される展示パネルには、剥がすことができる「作戦の証（ピールオフステッカー）」を設置。剥がした後のパネルからは「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の印象的なシーンビジュアルが姿を現すスペシャル仕様となっている。
同ピールオフステッカーを赤坂サカスキッチンカー付近の引換コーナー（ブース）に持参すると「0223作戦Tシャツ（非売品）」が「30人に1人」の確率で当たる限定くじびきに参加することができる。なお、Tシャツは数量限定。予定枚数に達し次第、抽選は終了となる。ほか、引換コーナーでは「0223作戦ステッカー（非売品）」の無料配布も実施。くじびき・無料配布はいずれも各日午前11時〜午後6時に実施される。
また、『ラヴィット！』の人気キャラクター「ラッピー」が、エヴァンゲリオンの初号機・2号機・零号機のデザインをまとった「ラッピー×エヴァンゲリオン」のコラボイラストを使用したグッズの発売が決定。缶バッジやアクリルスタンド、Ｔシャツ、ブランケットなど、このチャンスでしか手に入らない限定アイテムがラインナップされる。
コラボグッズは「ロンギヌスの槍」フォトスポット展示期間の20日〜23日に赤坂サカスのキッチンカー内で先行販売を行うとともにEC受付も開始され、一般販売は28日からTBSストア東京駅店、テレビ局公式ショップ ツリービレッジ（東京・横浜・大阪・博多）各店にて実施予定。
また、20日〜23日にはキッチンカーで「ラッピー×エヴァンゲリオン」プリントラテの限定販売も行われる。
『新世紀エヴァンゲリオン』は、1995年にテレビシリーズが放送開始。2007年からは庵野秀明総監督が自らの手で再構築した新たな劇場版が全4作で公開された。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』（07年）、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』（09年）、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』（12年）を経て、完結編として21年に上映された4作目の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は、シリーズ史上最高の興行収入102.8億円、観客動員数673万人を記録した。
25年にテレビシリーズ放送開始から30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズは、メモリアルイヤーを祝うさまざまな企画を展開中。2月21日〜23日には、神奈川・横浜アリーナにて初のフェスイベント『EVANGELION:30＋； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』が3DAYSで開催される。横浜の街がエヴァ一色に染まる中、その最終日の夜に『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』の地上波初放送というクライマックスを迎える。
■山里亮太（南海キャンディーズ）コメント
なぜ我々に？と驚きましたが、とても良い体験をさせていただきました。本当に初めて観た人間として楽しませていただきましたので、ビギナーとしての副音声だと思って優しい気持ちで聴いてください。
■津田篤宏（ダイアン）コメント
こんな名誉なことないですね。今年一番のビッグニュース！「エヴァ」の楽しみは、ゴイゴイスーです！
