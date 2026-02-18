１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）の家から、パンを焼く網が紛失する。

司之介（岡部たかし）が金を盗み、しかもそれが増えていたことに家族は困惑。司之介が家族に全面謝罪しているときに、女中のくま（夏目透羽）が、いつもパンを焼く焼き網が見当たらないと告げる。

ヘブンは「サガス、シマシタカ」と聞くとくまは「それはもちろん。いつも必ず同じ場所に掛けるのに不思議で」「つまり誰かに取られたのでは」と推察。すると松江から一緒にやってきた学生の正木（日高由起刀）が「冷静に考えて、泥棒が焼き網を盗んでいくでしょうか」と指摘。立ち上がり、鴨居に手をかけながら焼き網を盗んだ人物は「この中にいる」と訴える…。

ネットでも「焼き網盗難事件の推理。迷探偵司之介と名探偵（多分）正木」「急に名探偵コナンのような展開」「名探偵・正木が誕生した瞬間である」「正木さん、急に名探偵みたいになっておかしい 焼き網を隠した犯人は誰なんだろう？まさか朝ドラで謎解きとは」「急にプリキュア」など盛り上がりを見せている。果たして犯人は？本当に泥棒のしわざなのか？