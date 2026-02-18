グラビアアイドルの凛咲子（27）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。1月10日に発売されたデジタル写真集「PICTURA」のグラビアショットを投稿した。

「りさこてきに珍しい衣装のカット どうかな？？」と問いかけ、グレーのランジェリーボディースーツを着用したバックショットを公開した。ヒップラインなどの曲線美を披露し、「みんなの感想どしどしきてる〜嬉しい♪」と喜びの気持ちもつづった。

また、赤のビキニ水着姿でのバスショットでは、ぬれた髪やボディーも披露。「8Kのグラビアムービーも近日配信開始されます！お楽しみに」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「お美しい」「可愛いだけじゃなくて色気がすごい」「美尻だね」「素敵で綺麗なヒップ」「桃尻姿色っぽい」「まんまるお尻が素晴らしい」「大きなふくらみ有難う」「セクシーすぎ」などのコメントが寄せられている。

凛咲子は福岡県出身。歯科衛生士の専門学校時代にスカウトされた。21年11月に1stDVD「りーちゃんの夏」でグラビアデビュー。22年10月には東京女子プロレスの芸能関係者プロレスデビュー挑戦プロジェクト「夢プロレス」に参戦。格闘技イベントK−1を盛り上げる「K−1ガールズ2025」メンバーとして“博多の無敵ボディ”のキャッチフレーズで活躍。身長162センチ。バストは88センチ、Gカップ。特技はバスケットボール、マッサージ。血液型O。