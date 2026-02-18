３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール２日目（サンマリン宮崎）が１８日、スタートした。井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが、連覇に向けて準備を進めていく。

この日は同合宿で初めてライブＢＰを実施予定。日本ハム・北山亘基投手（２６）と西武・隅田知一郎投手（２６）が登板する見込みとなっている。実戦形式の練習で仕上げていく。

パドレスのダルビッシュ有投手（３９）がアドバイザーとして参戦中。前回２３大会で世界一に貢献した右腕は、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジャパンのためにサポート役の「アドバイザー」として“緊急参戦”が実現している。

今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、パドレス・松井裕樹、レッドソックス・吉田正尚、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真、ロッキーズ・菅野智之の歴代最多９人のメジャーリーガーが選出。２００９年大会の５人を大幅に上回る豪華メンバーとなっている。

宮崎合宿は２４日までを予定。メジャー組では菅野、菊池の両投手が途中合流する見込みとなっている。