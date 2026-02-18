ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。ペアでの優勝は日本史上初。

快挙から一夜明けた１７日、日本スケート連盟が公式インスタグラムを更新。「恒例のお寿司タイム」と記し、“ご褒美”のすしを食べて「おいしい〜」と歓喜する動画などを投稿。

続けての更新では「サプライズゲスト小松原美里（元アイスダンス）さん 三浦選手が、木原選手とペアを組みたいけどどうしよう、と迷っていた時に相談した相手が美里さんでした。龍一くんはとても優しくて良い人だから、絶対連絡した方がいいよ、と美里さんが背中を押してくれたことで、この奇跡的なペアが誕生しました」と、三浦と木原にとっての恩人である小松原美里さんとのスリーショットもアップした。

これらの投稿には、「美里さんも金メダル獲得をすごく喜んでくださったでしょうね」「お疲れさまでした。ゆっくり、休んで下さいね」「お寿司食べてる２人可愛い」「一生忘れられないお寿司の味でしょう」「幸せそう〜！」「大会前は生もの控えてるのかな？沢山食べて、楽しんで下さい」などのコメントが寄せられた。