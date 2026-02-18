2月18日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

日差したっぷり！風は冷たく 週末は一気に気温上昇へ

今日は日差しがたっぷり届きますが、冷たい風の影響で昨日より気温が上がりにくくなります。最高気温は熊本市で14℃、阿蘇市乙姫で10℃、天草市牛深と人吉市で14℃の予想です。

明日はさらに冷え込みが強まり、朝の最低気温は熊本市で1℃、阿蘇市で-4℃、人吉市で-1℃まで下がる見込みです。

しかし、週末にかけては気温が上昇し、土曜日は18℃、日曜日は20℃と4月並みの暖かさになるでしょう。

日曜日は雨の予想から曇りに変わり、3連休はお出かけを楽しめる予報に変わってきています。

明子のささやき

明日の夜は、日没後の西の空で細い三日月と水星が近づいて見えます。

水星は低い位置にあるため普段は観察しにくいのですが、今は高度が10度ほどまで上がっていて、比較的見えやすい時期です。

明日の夜は少し雲が出てくる可能性がありますが、日没後30分から1時間の間がチャンスです。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。