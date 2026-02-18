グラビアアイドルの三田悠貴（27）が17日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

黒いひもビキニ水着姿でサウナを満喫。「汗が中々でない私がサウナ室の中でカラオケ熱唱しながらオートロウリュウにうたれ終わった頃には身体から顔から汗がドバドバ」と報告した。髪を高い位置で1つにまとめ、汗だくの美バストも披露し「めちゃめちゃ癒されました」とつづった。

ファンやフォロワーからも「キレイです」「めっちゃ可愛い」「美しすぎる」「デコだし可愛い」「抜群にかわいらしい」「これくらいの肉質が良いよなあ」「スーパーウルトラセクシーボディ」「肌が綺麗」「才能の塊」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。