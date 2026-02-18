ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。「テカテカ」ランジェリーショットを投稿した。

「テカテカ好き？」と呼びかけ、紫色のランジェリー姿で体にオイルを塗った動画をアップ。ベッドの上でおなかにスリスリしたり、ピースサインでポーズをとるショットを披露した。

また、別の投稿では「ヤンマガwebに“働くお姉さん”として初掲載されました！ 美術予備校の講師になったよ 似合ってるかな？」と画家風のエプロンのような衣装で笑顔。「ほんとのアートスクールで撮らせていただいて昔を思い出して懐かしい気持ちにもなったり…」と撮影秘話もつづった。

ファンやフォロワーからも「わ！わ！久しぶりテカポチ様だあああああ！きたぁああ」「ツヤツヤプルプル」「芸術作品」「最高の演出」「えちえち過ぎる」「エロ過ぎるw」「スタイル良くて綺麗で可愛い」「パーフェクトボディ」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。