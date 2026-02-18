1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(56)が18日までに自身のSNSを更新。バレンタインの自分へのご褒美を公開した。

「こんばんは 2月14日はバレンタインでしたね！私は自分のご褒美用に、GODIVAのチョコを購入。贅沢に頂きました！」と自分へのご褒美のチョコレートの写真や自身の近影をアップ。

「今月クラブりぼんでは、桜樹チョコを着いたお席にだけですがお配りしています。ネットで作れるDECOチョコです。お席へ呼んで下さいね 今からお仕事なので、明日は少しコメント返しするかも」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「相変わらずおきれいですね。嬉しいです」「美味しそうですね」「桜樹チョコむっちゃええなぁ！」「素敵だね」「自分へのご褒美チョコいいですよね」「相変わらずお美しい！」などの声が寄せられている。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演した。

24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。昨年1月には復活写真集「RUI」を発売した。