キャストが豪華だと思う「2026年冬ドラマ（フジ）」ランキング！ 『ラムネモンキー』を抑えた1位は？
注目の俳優が一堂に会する豪華なキャスト陣は、作品を見るうえで魅力の1つ。フジテレビ系ドラマでは、ぜいたくな配役が光る作品が多く見られました。
All About ニュース編集部は1月30日〜2月1日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（フジテレビ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「キャストが豪華だと思う2026年冬ドラマ（フジテレビ系）」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、1月14日スタートの『ラムネモンキー』（フジテレビ系）です。反町隆史さん、大森南朋さん、津田健次郎さんがトリプル主演を務めることで話題を呼びました。
51歳になった幼なじみの3人が、人骨発見のニュースをきっかけに再会を果たす青春回収ヒューマンコメディー。三者三様のキャラクターや、作中にちりばめられた昭和レトロな雰囲気も魅力です。
回答者からは「主演の3人がとても有名だから」（20代男性／群馬県）、「演技が魅力的に感じる方が多い印象」（50代女性／大阪府）、「7歳の娘も知っている俳優さんたちなので、豪華だなと」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、1月12日スタートの『ヤンドク！』（フジテレビ系）です。橋本環奈さんが、新米ながら外科手術と血管内治療の両方ができるスゴ腕脳神経外科医という異色の主人公・田上湖音波（ことは）役を好演しています。元ヤンだった過去を持ち、バリバリの岐阜弁で啖呵を切るなど、キャラクターも魅力です。
湖音波が脳神経外科医を目指すきっかけとなった医師・中田啓介役を向井理さん、新人看護師・鈴木颯良役を宮世琉弥さんが演じるなど、多彩な俳優陣が脇を固めます。
回答コメントでは「橋本環奈、 向井理、大塚寧々など実力派大物俳優揃いだから」（40代女性／埼玉県）、「主演から脇役まで実力派が揃っていて、どのキャラクターも存在感が強いと感じました」（40代男性／北海道）、「知ってる人が沢山出ていたから」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
