もらったらうれしい「岐阜県のお土産」ランキング！ 2位「飛騨牛のしぐれ煮」を抑えた1位は？【2026年調査】
家で過ごす時間が愛おしく感じられるこの時期は、その土地ならではの豊かな味わいを添えて、日常を少しだけ特別に演出してみたくなります。贈る相手の喜ぶ顔を思い浮かべながら選びたい、多くの人に長く愛され続けている品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「岐阜県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「白米のおかずとして最高だからです」（30代女性／神奈川県）、「飛騨牛が入っていると高級感があるから」（20代女性／大阪府）、「岐阜といえば飛騨牛だし、お肉を使ったお土産だと嬉しいから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「栗の素材感を生かした上品な甘さが美味しくて嬉しいから」（50代男性／大阪府）、「岐阜の名産である栗の風味をしっかり味わえ、上品な印象があるからです」（30代女性／愛知県）、「栗本来の優しい甘さとホクホクとした食感が贅沢に楽しめる、岐阜を代表する秋の味覚というイメージがあるからです。余計なものを入れない素材の良さを活かした高級感のあるお菓子なので、大切に味わって食べたいと思いますし、お茶菓子として最高に嬉しいお土産」（30代男性／愛知県）といった声が集まりました。
2位：飛騨牛のしぐれ煮（鵜舞屋）／33票2位は、鵜舞屋の「飛騨牛のしぐれ煮」です。岐阜県が誇るブランド牛「飛騨牛」をぜいたくに使用。秘伝のタレでじっくりと炊き上げられたお肉は、とろけるような食感と濃厚なうまみが凝縮されています。飛騨高山の古い街並みや奥飛騨の豊かな自然をほうふつとさせるぜいたくな味わいは、贈り物として大変喜ばれる逸品です。
1位：栗きんとん（新杵堂）／65票1位に輝いたのは、新杵堂の「栗きんとん」でした。中津川市周辺で古くから愛される、岐阜の秋の味覚を代表する銘菓です。厳選された栗と少量の砂糖のみで炊き上げ、1つ1つ丁寧に茶巾絞りにしたその姿は、栗本来のおいしさを最大限に引き出しています。素朴ながらもぜいたくな味わいは、全国に多くのファンを持つ名品です。
