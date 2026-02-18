衆議院議員選挙後にはじめて召集される特別国会を前に、けさ、県1区で初当選を果たした遠藤寛明さんが国会に初登院しました。

【写真を見る】衆議院選挙・初当選の遠藤寛明さん初登院 午後の特別国会後には鈴木憲和さんが農水相に再任される見込み（山形）





遠藤さんは「山形のことを一番に考えて仕事をしたい」と話しました。



けさ、国会議事堂の前は開門を待つ大勢の新人議員などでこの人だかり。今回の衆院選で、自民党は戦後最多となる316議席を獲得し、そのうち66人が初当選の議員です。



午前8時前、県1区で初当選した遠藤寛明さんが緊張した面持ちで姿を現しました。





遠藤寛明さん「きょうは緊張で4時過ぎには目が覚めてしまった。すごく緊張しています」遠藤寛明さん「感謝の気持ちと初心を忘れずに、地元の皆さん山形を一番に考えてがんばっていかなければいけないと、改めて今国会の目の前に立って思ったところであります」





午後に開かれる特別国会では、自民党の高市総裁が第105代首相として再び指名される見通しです。



また、今夜発足する第2次高市内閣では、県2区選出の鈴木憲和農林水産大臣が再任されると見られています。