シンガー・ソングライター星野源（45）が、パーソナリティーを務める17日深夜放送のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に出演。3月31日をもって番組が終了することを発表した。

番組の中盤で、星野自ら「『この番組、私、『星野源のオールナイトニッポン』が、来月3月31日の放送で最終回を迎えます」と発表。「そうなんです。ついに発表させていただきました」と明るいトーンで伝え、「10年でございます。ちょうど10年。今度の3月31日の放送をもって星野源のオールナイトニッポン最終回でございます」と報告した。

番組への思いも語り「もうね、いろんな思い出があります、私。この決断をしてから、私が（終了を）決めさせていただいてからですね。スタッフ、マネジャー含めていろんな話をしてですね。このラジオが始まってから本当にいろんなことがあったねと」と感慨深げに語った。

また「僕が始めた頃ですね、そもそも長く続けられない場所だったんですよ。『オールナイトニッポン』っていうのは。しかも1部。1部も2部もそうですけど、1部のオードリーさんとかナイナイさんとか以外2年やれたら本当に長かったねというような場所だったんですね、『オールナイトニッポン』は」と回顧。「僕も最初始めた時は1年やれたら最高、っていうか1年はやりたいみたいな。1年やれたらうれしいみたいな。1年やることも大変だった時期なんです。ホントそうなんですよ」と強調し、「裏側を見ていると『本当に厳しいからね』っていうことを言われまくって始まったレギュラーだったので、2年やれたら本当にうれしいなと思っていました。それがもう10年続けられるというのは本当にうれしいですね」と振り返っていた。

同番組は2016年3月28日にスタート。10年の節目に終了となった。