¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¡Ö½Å°µ¤ÇÎÞ¡×°ìÊÑ¡ÄÀÚ¤êÂØ¤¨¾å¼ê¤ÏÃæÌî±à»Ò¥³¡¼¥Á¤ÎàÇ®·ì»ØÆ³á¸ú²Ì⁉¡¡Í§¿Í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬µ®½Å¾Ú¸À
àÀÚ¤êÂØ¤¨½Ñá¤¬¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤À¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£·£·¡¦£²£³ÅÀ¤Ç£²°ÌÈ¯¿Ê¡£µÕÅ¾¤Ç¤ÎÄºÅÀ¼è¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦»³·¨ÂÀ°ìÏ¯»á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¶²ÉÝ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢Î¾¼ê¤Ç·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡££Ó£ÐÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ÏÎÞ¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Îââ»ý¤ò¼¨¤·¤¿¡££³ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤µ¤»¡¢¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏºÇ¹âÆñÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë£´¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËþÂÅÙ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºäËÜ¤Ï£²£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃæÌî±à»Ò¥³¡¼¥Á¤ÎÇ®·ì»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤µ¤Ë¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£²¿Í¤Î»×¤¤¤Ë¥Ö¥ì¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃæÌî¥³¡¼¥Á¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»³·¨»á¤Ï¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ø¼«Ê¬¤¬¤É¤¦³ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÍß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢ºäËÜÁª¼ê¤ÈÃæÌîÀèÀ¸¤Ï¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦ºÇÂç¸Â¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ®ÎÌ¤ÇÌð°õ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÈÃæÌî¥³¡¼¥Á¤ÏÎý½¬Ãæ¤ËÂç¥²¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¡Ö¸½Ìò¤Î»þ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë»î¹ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ç¤â¡ÊºäËÜ¤¬¡ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤¿¡£ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¤¦¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·è¤·¤Æ°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥±¥í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¸å¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÏÃÄÂÎ¡õ¸Ä¿Í¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢£²£²¡Á£²£´Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¾ï¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ô¡¹¤Î½Å°µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»³·¨»á¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¥¥Ä¤¤Îý½¬¤Î»þ¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºäËÜÁª¼ê¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶ì¤·¤µ¤ò¶ì¤·¤ß¤ÈÂª¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤«¤Ê¡£¥¥Ä¤¤Îý½¬¤·¤¿¸å¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÍ·¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤Î¥ª¥ó¡¢¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡£²Æü¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼¡Ê£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Ï¡¢¼ó°Ì¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤òÄÉ¤¦Î©¾ì¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÊý¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ÇÄºÅÀ¤Ø¤ÎÈâ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£