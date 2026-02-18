飲んでも食べても太らないという人が存在するのはなぜなのか！？

飲んでも食べても太らないという人が存在するのはなぜなのか！？
食べているのに太らないという人が存在するのはなぜなのか？
脳は都合の良いことだけ記憶する！体質という言葉に騙されないで！
「〇〇で太る体質をやせる体質に」のような、いわゆる「体質改善ダイエット」も要注意です。
自分は食べ過ぎではない、水を飲んでも太る体質という人がいますが、ゼロカロリーの水をいくら飲んでも、体脂肪が増えることはありません。
では、食べていないのに太るという人や、食べているのに太らないという人が存在するのはなぜなのか。
それは、「自分に都合の良いことだけ記憶する」という脳の習性による勘違いがほとんどです。
自分がどれだけエネルギーを摂っているのか、正しく把握し記憶している人は意外に少ないもの。
ためしに3日間、食べたものや飲んだものをすべて記録してカロリー計算をしてみてください。
普段はあまり食べない人のほうが、たまたまたくさん食べたことが印象に残りやすく、自分はよく食べると思い込んでいたりします。
食べていないのに太るという人は、食べたことは忘れる一方、食べずに我慢したことは覚えているケースが多いのです。
タンパク質や脂肪は太らないという糖質ダイエットや、アルコールはエンプティカロリーだからいくら飲んでも良い、食べる順番を変えれば大丈夫など、都合のよい情報を鵜呑みにしてはいけません。
当たり前のことですが、消費するエネルギー以上に食べれば太るのです。
ところで、筋肉量が多ければ、同じ体重でも消費エネルギーが多いので太りにく いのですが、これは生まれ持った体質の違いではありません。
トレーニングという努力によって手に入れた「太りにくい体」です。
