¿´Íý¿¦¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ë〝¸øÇ§¿´Íý»Õ〟¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë£´¤Ä¤Î¶ÈÌ³¤È¤Ï¡©¡ÚÎ×¾²¿´Íý³Ø¡Û

¿´Íý¿¦¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ë〝¸øÇ§¿´Íý»Õ〟¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¶ÈÌ³¤È¤Ï
¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¸øÇ§¿´Íý»ÕË¡¡Ù¤ÎÂè£²¾ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ£´¤Ä¤Î¶ÈÌ³¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè£²¾ò¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÍ×¿´Íý»Ù±ç¼Ô¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤Î´Ñ»¡¤È¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¡×¡ÖÍ×¿´Íý»Ù±ç¼Ô¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¡¢½õ¸À¡¢»ØÆ³¤½¤ÎÂ¾¤Î±ç½õ¤ò¹Ô¤¦¡×¡ÖÍ×¿´Íý»Ù±ç¼Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¡¢½õ¸À¡¢»ØÆ³¤½¤ÎÂ¾¤Î±ç½õ¤ò¹Ô¤¦¡×¡Ö¿´¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ×¿´Íý»Ù±ç¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç¤òÍ×¤¹¤ë¿Í¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿´¤ÎÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤ò¿´Íý¿¦¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¼«È¯Åª¤Ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤Î¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¿´¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤Î´Ñ»¡¤È¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿´ÍýÅª¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Ï¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤È¤ÎÌÌÀÜ¤ä´Ñ»¡¡¢È¯Ã£¸¡ºº¡¢ÃÎÇ½¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¿´Íý¸¡ºº¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¡¢¿Í³Ê¤äÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¿´ÍýÎÅË¡¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ðÆþÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î¶ÈÌ³¡¢¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¡¢½õ¸À¡¢»ØÆ³¤½¤ÎÂ¾¤Î±ç½õ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿´ÍýÁêÃÌ¡×¤ä¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Ï¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿´ÍýÎÅË¡¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´ÍýÅª²ðÆþ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
