漢方薬で心と体を整える"ゆるやせ"で25kg減出来たヒミツとは？

漢方薬で心と体を整える「ゆるやせ」で、25kg減出来るヒミツとは

私も漢方服用中！

私はもともと糖尿病の専門医ですが、この病気の一番の治療法はやせることです。しかし、患者さんはなかなか食生活が改善できなくて「やせること＝苦しみ」と捉える方がほとんどでした。

その頃の私は勤務医で夜勤なども多く、生活も食事も不規則。患者さんにダイエット指導をしているのに、自分自身が90㎏越えの“デブ医者”という状態した。そこで、自分自身がまずやせなければ、と思い、いろいろなダイエットにもチャレンジ。行き着いたのが、食行動の見直しと漢方薬を飲むことです。

私は「水」が滞りがちな「水毒」タイプなので、『防已黄耆湯』を服用。また空腹を感じてから食べるようにし、見事25kgの減量に成功しました。

このことから漢方薬が体質改善に発揮する底力を知り、自分の医療にも役立て始めました。ラクに負担なくやせるダイエット診療＋漢方楽というスタイルをスタート。

約10万人のダイエットや体質改善をサポートできました。

