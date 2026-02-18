右手首の角度を残した状態で打つとインパクトに力を加えられる理由とは？【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

【手首の動き】右手首の角度を残した状態で打つ

【部位】右手首 【機能】ボールを押し込む

重さでヘッドは落ちてくる

では、ヒンジングの動きについてはどうでしょう。これもやはり、コッキングの動きと同じように動いていきます。つまり、バックスイングで折れていき、トップから切り返しの動きの中で最大に折れ曲がってから、戻っていきます。

この動きについては、インパクトでアドレスのときの状態に戻ればいいとも言えますが、一般的にはアドレスのときよりも手首の角度がついたハンドファーストの形でインパクトするのが理想とされます。

いずれにしても、最大に右手首の角度がついた切り返し後の状態から、ダウンスイングではどんどん角度がほどかれていきます。

そして、インパクトは右手首がある程度曲がった状態で迎えているのです。この形をつくれば、曲がっているものを伸ばすときの力で、ボールを押し込む感覚が持てます。

多くのゴルファーにとってなかなか身につかないのが、この「ハンドファーストの形でのインパクト」です。その理由として最近わかったことを紹介しておきます。

シャフトにかかる負荷を測定したデータがヒントをくれました。スイング中に、シャフトにかかる負荷は、タテにかかっているフェーズとヨコにかかっているフェーズが明確に分かれるということがわかったのです。

うまいプレーヤーに共通してみられるのは、インパクトの0.1秒前、ポジションで言えばＰ６の少し後くらいまではタテに負荷がかかっていて、それがその0.1秒前に一気にヨコの負荷に切り替わります。

シャフトの負荷がタテにかかるだけという認識で振っているかぎり、ヨコの動きをつくることはできません。そのため、タテに手首がほどかれる（コックがほどかれる）際、ヨコの角度もほどかれてしまうのです（ヒンジがほどかれる）。だからハンドファーストのインパクトになりません。このフェーズの切り替えをスイングイメージの中に組み込むことが、手首の理想の動きを身につける助けになると考えられます。

●角度を残した状態で当たる

手首の角度は切り返し直後に最も深まり、ダウンスイングでほどかれていく。その過程で、まだ完全にほどかれる前の「角度を残した」状態でインパクトを迎える。角度を残しているからこそインパクトに力を加えられる。

【出典】『ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑』著：奥嶋誠昭