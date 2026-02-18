関東地方は、3連休にかけて、暖かくなったり、寒くなったりと気温の変動が大きくなりそうです。21日(土)からの3連休は気温が日ごとに上がるでしょう。ただ、スギ花粉の飛散もグッと増えますので、対策を万全にしてお過ごしください。

今日18日(水)の関東の天気

今日18日(水)の関東地方は、沿岸部は午前中は雲が広がるものの、午後は晴れるでしょう。内陸部はおおむね晴れる見込みです。ただ、茨城県北部では夜になると雨や雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。群馬県や栃木県の山沿いでも夜は雪の降る所がありそうです。





最高気温は、昨日17日(火)より3℃から5℃高く、13℃前後の所が多いでしょう。平年並みか、平年より高い3月上旬から中旬並みとなりそうです。日差しのぬくもりを感じられるでしょう。ただ、夜は次第に北よりの風が強まり、グッと冷えてくる見込みです。

19日(木)と20日(金)の天気

明日19日(木)と20日(金)はおおむね晴れる見込みです。ただ、日中の最高気温は10℃から11℃くらいで再び寒さが戻りそうです。朝晩の冷え込みも厳しくなりそうです。暖かくしてお過ごしください。

3連休は日ごとに季節が一気に進む 花粉飛散も

21日(土)からの3連休は、連日、おおむね晴れて、日ごとに気温が上昇するでしょう。東京の最高気温は、21日(土)は、15℃と3月下旬並み、22日(日)は19℃と4月中旬並み、23日(月)は22℃と5月上旬並みの予想です。日ごとに、1か月ごと一気に季節が進むような暖かさでしょう。日中は上着いらずの3連休となりそうです。



この3連休は「お出かけ日和」と言いたい所ですが、いよいよスギ花粉も本格的に飛びそうです。花粉飛散予測によると、21日(土)からの3連休はいずれも花粉の飛散量は「やや多い」見込みです。外出の際は、マスクやメガネなどを使用したり、外側にウール素材の衣服を着ることは避けて、表面がツルツルした素材の上着を選ぶようにしましょう。外から帰ったら室内に花粉を持ち込まないように洋服についた花粉を玄関先で落としたり、手洗いうがいをするなど万全の対策をしてお過ごしください。