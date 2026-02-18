桐谷美玲 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の桐谷美玲（36）が18日、自身のインスタグラムを更新。最近ハマっている“シール時間”について明かした。

【写真】すごい！「シール帳」ショットを公開した桐谷美玲

　桐谷は「がっつり平成女なので、どっぷりシールに沼ってます」と告白。「私にシールを勧めたあかねちゃんと、同時期にシール集め始めたなおちゃんと、それぞれのシール帳持ち寄って交換会」と写真を添え「可愛すぎた」と振り返った。

　続けて「最近の私の癒しはもっぱらシール時間。集めたのをながめてはニヤニヤしちゃう」と、夢中になっている様子もつづった桐谷。お気に入りのシールはなかなか店頭で出会えないといい、「見つけた時は最高に嬉しい」と喜びを明かした。

　さらに、出会えないことを嘆いていたところ、親友の姉がお裾分けしてくれたと感謝。「ありがたい限り」とつづり、「さ、今夜もシールタイム始めるねー！」と締めくくった。

　この投稿にフォロワーからは「私もシール帳時代ドストライクです　小学生の娘が始めたのをきっかけに私の熱も再熱」「私もがっつりシール集めていたので、今娘とハマってます」「拝見しているこちらも楽しくなります」などのコメントが寄せられている。