桐谷美玲、どっぷりシールに“沼ってます” シール帳を持ち寄り交換会「最近の私の癒し」「ニヤニヤしちゃう」
俳優の桐谷美玲（36）が18日、自身のインスタグラムを更新。最近ハマっている“シール時間”について明かした。
【写真】すごい！「シール帳」ショットを公開した桐谷美玲
桐谷は「がっつり平成女なので、どっぷりシールに沼ってます」と告白。「私にシールを勧めたあかねちゃんと、同時期にシール集め始めたなおちゃんと、それぞれのシール帳持ち寄って交換会」と写真を添え「可愛すぎた」と振り返った。
続けて「最近の私の癒しはもっぱらシール時間。集めたのをながめてはニヤニヤしちゃう」と、夢中になっている様子もつづった桐谷。お気に入りのシールはなかなか店頭で出会えないといい、「見つけた時は最高に嬉しい」と喜びを明かした。
さらに、出会えないことを嘆いていたところ、親友の姉がお裾分けしてくれたと感謝。「ありがたい限り」とつづり、「さ、今夜もシールタイム始めるねー！」と締めくくった。
この投稿にフォロワーからは「私もシール帳時代ドストライクです 小学生の娘が始めたのをきっかけに私の熱も再熱」「私もがっつりシール集めていたので、今娘とハマってます」「拝見しているこちらも楽しくなります」などのコメントが寄せられている。
