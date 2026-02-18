ＳＤＳホールディングス<1711.T>がカイ気配を切り上げている。同社は１７日の取引終了後、連結子会社の省電舎が小型・分散型ＡＩデータセンターの建設事業などを開始すると発表。これを材料視した買いが入った。



省電舎は東京都内で小型・分散型ＡＩデータセンターの躯体・内装工事を受注しており、今年２月末の完成・引き渡しを予定する。同社は空気冷却方式による空調設備工事の実績を多く持つことから、小型・分散型ＡＩデータセンターの建設や電気設備、空調設備、ＩＴ関連設備の工事をワンストップで提供する体制を整える。ＧＰＵサーバーを配備し、企業や研究機関向けに計算リソースをクラウド経由で貸し出すレンタルサービスも始める。



出所：MINKABU PRESS