オランダ日本人対決はドロー…NEC小川航基が意地の同点弾で今季8点目、FKアシストの佐野航大とスパルタ三戸舜介はフル出場
[2.17 エールディビジ第23節 スパルタ・ロッテルダム 1-1 NEC]
オランダ・エールディビジは17日に第23節を行った。MF三戸舜介が所属するスパルタ・ロッテルダムとFW小川航基とMF佐野航大が所属するNECの対戦は、1-1で引き分けた。三戸と佐野はともにフル出場。小川は後半23分から途中出場でピッチに入ると、0-1で迎えた28分に同点ゴールを決めた。
15日に行われた試合は大雪により、試合開始7分で延期が決定。中1日で再試合が行われた。後半19分にはスパルタが先制ゴール。三戸の右CKの流れからDFブルーノ・マルティンス・インディが押し込んだ。NECは追いつくべく、23分に小川を投入した。
すると、後半28分に小川が結果を残す。ピッチ中盤から佐野がFKを蹴ると、PA左で待ち構えた小川がドンピシャのヘディングシュート。1月24日の第20節・ズウォレ戦以来となる4試合ぶりゴールで今季8点目とした。
試合はそのまま1-1のドローで痛み分け。5位スパルタは2試合連続の引き分けも、7試合連続で無敗を続ける。2試合ぶりの勝利とはならなかったNECだが、UEFAチャンピオンズリーグ出場圏内の3位はキープしている。
️ Kodai Sano → ⚽ Koki Ogawa #SPANEC pic.twitter.com/9TsTtZaM6b— ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2026