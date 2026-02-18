0-2→3-2の大逆転、パリSGがモナコとの同国対決で先勝!! ユーベは敵地でガラタサライに5失点:CL決勝T・PO第1戦1日目

0-2→3-2の大逆転、パリSGがモナコとの同国対決で先勝!! ユーベは敵地でガラタサライに5失点:CL決勝T・PO第1戦1日目