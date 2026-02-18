0-2→3-2の大逆転、パリSGがモナコとの同国対決で先勝!! ユーベは敵地でガラタサライに5失点:CL決勝T・PO第1戦1日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、決勝トーナメントプレーオフ第1戦1日目を各地で開催した。
ユベントス(イタリア)をホームに迎えたガラタサライ(トルコ)は前半15分に先制しながらも、32分までに2点を奪われて逆転を許してしまう。しかし、後半に入って2点を奪って逆転すると、22分にはDFフアン・ダビド・カバルが退場して数的優位に立つ。その後、2点を加点して5-2の勝利を収めて大きなアドバンテージを得た。
同国対決となったモナコ(フランス)とパリSG(フランス)の一戦は、前半18分までにモナコが2点のリードに成功。しかし、前半でパリSGが追い付くと、後半3分にMFアレクサンドル・ゴロビンの退場でモナコが数的不利に陥ってしまう。すると、22分にFWデジレ・ドゥエが決勝点を奪い、パリSGが3-2の逆転で先勝してホームの第2戦へと向かう。
ドルトムント(ドイツ)はアタランタ(イタリア)をホームに迎えると、前半3分にFWセール・ギラシがネットを揺らして先制。42分にMFマクシミリアン・バイアーが加点してアタランタを突き放すと、そのまま逃げ切って2-0の完封勝利を収めた。
ベンフィカ(ポルトガル)のホームに乗り込んだレアル・マドリー(スペイン)はスコアレスのまま迎えた後半5分、FWビニシウス・ジュニオールがゴールを陥れて先手を取る。その後、R・マドリーに追加点こそ生まれなかったものの、ベンフィカの反撃も許さずに1-0で先勝している。
なお、2日目は18日に開催され、第2戦は24日、25日に行われる予定だ。
【決勝Tプレーオフ第1戦1日目】
2月17日(火)
ガラタサライ 5-2 ユベントス
モナコ 2-3 パリSG
ベンフィカ 0-1 R・マドリー
ドルトムント 2-0 アタランタ
