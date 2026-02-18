コニシは４日ぶり反発、三菱ケミカルから事業取得へ◇

コニシ<4956.T>は４日ぶり反発。１７日取引終了後、三菱ケミカルグループ<4188.T>傘下の三菱ケミカルが手掛けるアクリルエマルジョン事業、三菱ケミカル子会社のジャパンコーティングレジンが手掛ける合成樹脂エマルジョン事業の２事業を承継する新設会社の株式を取得し、完全子会社化すると発表した。株式譲渡実行日は１２月１日の予定。２７年３月期の業績に与える影響は現在精査中という。



あわせて、２３０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．６％）を上限に１８日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、コニシは予定通り買い付けを実施し、１５６万３４００株を取得した。これら発表が手掛かりとなっている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS