18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比10.4％増の611億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同17.0％増の496億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> が新高値。



そのほか目立った値動きでは東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> が4.01％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が3.56％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.26％安、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.29％安と大幅に下落している。



日経平均株価が518円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金333億8600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は336億円で、同水準の商いとなっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が51億8300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が30億8800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億6000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が13億2400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

