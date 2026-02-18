ミラノ・コルティナオリンピックは１７日（日本時間１８日）、フィギュアスケート女子のショートプログラムが行われた。

五輪初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位に立った。今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位、千葉百音（木下グループ）は７４・００点で４位発進となった。１９日（日本時間２０日）に行われるフリーでは、日本女子初の複数メダル獲得に期待がかかる。

スピン・ステップ、全て最高難度

１７歳の中井がスピードに乗り、大きく跳び上がった。初の五輪でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功させて、自己ベストを更新。「正直びっくりしている。この大舞台でこれだけの演技ができて、すごくうれしい」と喜んだ。

指導する中庭健介コーチが「僕は脚が震えていたけど、（中井は）落ち着いていた。大したもの」というほど、重圧や緊張とは無縁だった。３回転のルッツ―トウループの連続ジャンプ、後半の３回転ジャンプも決め、スピンとステップは全て最高難度のレベル４を獲得。坂本や世界女王のアリサ・リュウらを抑えて首位発進した。

幼い頃、浅田真央さんに憧れて競技を始めた。浅田さんは五輪初出場だった２０１０年バンクーバー大会でトリプルアクセルを決めて銀メダルを獲得。中井は今大会に「メダルが欲しいかと言われたらもちろん欲しいけど、そこまで結果重視じゃない」と無欲で臨むが、目標の一つが「真央ちゃんのように五輪でアクセルを決める」ことだった。

ＳＰできっちり達成し、笑顔で胸を張った。「『夢がかなった！』くらいのうれしさがある。見ている方が、（昔の）自分のように憧れてくれたらいいな」（岡田浩幸）