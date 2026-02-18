◆姫路競馬２日目（２月１８日）

《小牧 太》

３勝を挙げて３８勝。アモーレサンライズ（８Ｒ）に好感触。「好勝負を見込んでいる」（◎）。クレイズシネマ（１０Ｒ）は「調子はいい。ＪＲＡ勢相手にどこまで戦えるか」（◎）。キングスピカ（１２Ｒ）も「（勝つだけの）力はある」（◎）。イザグリーンライト（１１Ｒ）は「大崩れはしないはず」（○）。

《下原 理》

１勝加算で２２勝。オリビアサンライズ（８Ｒ）で勝利を意識。「初の姫路コースで物見などせず、集中して走れば」（◎）。ギャランドゥ（９Ｒ）も「スタートでつまずいた。もう少しやれるはず」（◎）。メフィスト（２Ｒ）は「外枠はプラス」（○）。スマートサターン（５Ｒ）も「勝ち上がりでどこまで」（○）。ゼンダンスカイ（１１Ｒ）は「堅実に走ってくれる」（○）。ダンスケ（３Ｒ）は「きっかけをつかみたい」（△）。

《杉浦 健太》

１２勝。ダイボウケン（１Ｒ）に自信。「もまれる心配がない外枠。力通り走れば」（◎）。メイショウテンテン（５Ｒ）も「前走がいい勝ち方」（◎）。サンライズウェーヴ（１１Ｒ）は「長い距離は合いそう。楽しみはある」（◎）。サトノルクソン（１２Ｒ）も「スムーズに運べれば」（◎）。ユーアーマイソウル（２Ｒ）は「もまれずに前付けできれば」（○）。エルフィダンス（１０Ｒ）も「流れに乗れたら」（○）。

《笹田 知宏》

２勝追加して８勝。モンシュヴァル（４Ｒ）に前進を見込む。「久々の姫路戦で行き脚がつかなかった。コース２走目で」（◎）。アジムット（１０Ｒ）は「前走の敗因が今ひとつ、つかめなくて…」（○）。

《土方 颯太》

７勝。プチフレーシュ（３Ｒ）に気合。「ハナに立てたら」（◎）。スマイルジョナス（４Ｒ）も「前走と同じぐらいのスタートを切れたら」（◎）。スマートエクシード（９Ｒ）は「折り合い重視で乗った方がよさそう」（○）。

《小谷 哲平》

１勝を加え７勝。お薦めはハイライフ（６Ｒ）で「スムーズに運べればチャンス」（◎）。マダムレディバグ（４Ｒ）も「外枠なのでリズム良く行けるようなら」（◎）。

《川原 正一》

６勝。期待のウォニー（７Ｒ）は「うまく流れに乗れたら」（◎）。

《新庄 海誠》

１勝加算で５勝。メリーセンス（１２Ｒ）に力が入る。「前、前で運びたい」（◎）。キモンキャリントン（４Ｒ）も「前走で距離に対応できることが分かった」（◎）。ガミラスラバウル（１０Ｒ）は「調教の動きがいい」（○）。ブラーブデシジョン（１１Ｒ）も「長くいい脚を使う。早めに動きたい」（○）。

《大山 真吾》

４勝。期待のドゥーエニシング（７Ｒ）は「何とかしたい」（◎）。ナチュラル（６Ｒ）も「どこからでも競馬はできるので」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触