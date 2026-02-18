ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪では連日熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケートも残すは女子シングルのみとなった。そんな中、世界を魅了した“北欧の妖精”は今、大胆なイメージチェンジで注目を集めている。

2006年トリノ五輪、10年バンクーバー五輪で日本のお茶の間も魅了したキーラ・コルピさん（フィンランド）。欧州選手権の表彰台に2度乗った実力者は、“北欧の妖精”の愛称でも愛され、日本の企業CMにも出演するなど人気を博した。

コルピさんは15年に現役引退。24年にはバイセクシャルであることを公表した。現役時代は、長いブロンドの長髪を後ろでまとめたスタイルで演技する姿が印象的だったコルピさん。現在はベリーショートのスタイルに大胆イメージチェンジしている。

自身のインスタグラムでは愛犬とオフを楽しむ姿や、読んだ本の写真を度々投稿。海外ファンからは「とっても美しいわ」「いつも通りゴージャスね」「超可愛い」「見ているだけで幸せになるわ」「最も素敵な女性のひとりだよ」などの声が寄せられている。

女子フリーは19日（日本時間20日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）