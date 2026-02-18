俳優チョ・ハンギョルがBTS（防弾少年団）のメンバー、JIN（ジン）に似た外見で話題を集め、自身の人気ぶりを示した。

17日、タレントのホン・ソクチョンが運営するユーチューブチャンネル「ホン・ソクチョンの宝石箱」には、「カササギが運んできた楽しいソルラルの“宝石”チョ・ハンギョル」というタイトルの動画が公開された。

現在tvN『Missホンは潜入調査中』に出演中のチョ・ハンギョルは、動画内で爽やかなルックスと率直なトークを見せた。BTSのJINに似ていると言われることについては「周りからたまに言われるが、とてもありがたく光栄だ」と語った。

学生時代の人気については「大きな人気があったわけではないが、一定の人気はあった」とし、「学校は中学校と高校が隣接していて、先輩たちが見に来たこともあった」と振り返った。

チョ・ハンギョルは181センチの長身と引き締まった体の秘訣も明かした。「予想では170センチだったが、父がたくさん食べさせてくれたおかげで伸びた」と話す一方、「小学生のときから高校2年まで野球をしていた」と明かした。