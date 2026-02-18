「21年目を桜ソングでスタートしていくことに意味がある」AKB48初選抜の思い
怒涛の結成20周年イヤーを駆け抜けて、新たな一歩を踏み出したAKB48。グループへの期待が高まるなかで、2月25日に67枚目シングル「名残り桜」をリリースする。“桜”がタイトルにつくシングルは15年ぶりという勝負曲のセンターは、整ったビジュアルがSNSで話題になり、“いともも”の愛称で親しまれている19期生の伊藤百花が抜擢された。
ただAKB48に新たな風を感じさせるメンバーは他にもいる。それが今作で初選抜入りした、バラエティ番組でも活躍をみせる18期生の工藤華純と、キュートな笑顔が魅力の“かわゆい”こと19期生の川村結衣だ。そんな期待の二人のキャラクターや個性に迫りながら、「第二期黄金時代」を目指す21年目のAKB48を語ってもらった。
――初選抜コンビですが、そもそも仲は良いですか？
工藤華純（以下、工藤）：仲は悪くないよね？（笑）。
川村結衣（以下、川村）：はい！ 先輩の中でもお話しやすい存在です。
工藤：そうなの？ かわゆいは見た目的にしゃべらなそうだし、実際にあんまりしゃべってくれないんですけど、打ち解けてくれてからはたくさんしゃべってくれるので、今はもっとガードを壊せるように頑張ってます（笑）。
――打ち解けてくれたのかなと感じる瞬間があったんですか？
工藤：そうなんです。最近、かわゆいからハグしてきたりするんですよ。
川村：同期や仲良い友達にはハグしちゃうので、そういうことかもしれません（笑）。
――工藤さんは今年の1月に行われたイベント「二十歳の集い」が終わったタイミンで髪をばっさり切りましたね。
工藤：成人式のために髪を伸ばしていたんですけど、それが終わって、いつもとは違うことをしたいなと思って髪を35センチぐらい切りました。ヘアドネーションの活動にも関心があって、私が発信することで少しでも多くの方に知っていただけたらいいなという思いもあったんです。
――事前にメンバーとかには伝えたんですか？
工藤：マネジャーさんとかには言ったんですけど、メンバーには伝えてなかったです。
川村：最初に会ったときに、工藤さんが私の隣りに座ったんですけど、顔が見えないから全然気づかなくて「誰だろう」って思いながら挨拶してました。
工藤：そうそう。すごい素っ気ない挨拶をされて「今日は元気ないのかな？」って思ってたら、私だと認識されてなかった（笑）。
川村：声を聞いたら工藤さんだったから驚きました。すごく似合ってます！
工藤：切る前とどっちが可愛い〜？（笑）。
川村：（食い気味に）どっちも似合ってます！ 切った理由がすごく素敵です！
――新曲のジャケット写真は、まだ髪が長いときなんですよね。
工藤：そうなんですよ。なので、マネジャーさんに怒られそうになりました……。初選抜にもかかわらず、ジャケ写とビジュアルが違うから。
――20歳を迎えた心境は？
工藤：両親に感謝ですね。高校生の頃に一人で上京してきたので、心配や迷惑をかけてきて、これからもお世話になると思うんですけど、20年間育ててくれてことにありがとう！っていう気持ちは伝えて、母を連れて一緒に箱根温泉に行きました。
――初選抜のお祝いもしましたか。
工藤：振り袖の前撮りをしたときに家族みんなで食事して、そのときにサプライズで初選抜のことを報告したら、みんなが喜んでくれて、母と姉は泣いてました。それを見て、「1つ親孝行ができてよかった」って思いました。
――川村さんは今年6月に20歳を迎えますけど、10代のうちにやっておきたいことはあります？
川村：20歳の誕生日って人生のなかでも大切な節目じゃないですか。なので、1年前ぐらいからやりたいことをずっと考えているんですよ。でも、まだ何も思いついていなくて、たぶんこのまま20歳になって「あ〜、10代のうちにこれをやっておけばよかったな」と後悔する未来が見えています（笑）。
