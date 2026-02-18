「昔は一人暮らしをしていたけれど」35歳女性、年収300万円。固定資産税の悩み抱える実家暮らしの家計事情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県豊明市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
職業：事務職
在住：愛知県豊明市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：自分300万円
実家の間取り：4LDK
交際費：3万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところない」と話しました。
また、「ご飯の準備など家事をしてくれるから、私は仕事に専念できる」と現状を明かしています。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「子供の頃のように私のプライベート（どこに出かける何時に帰ってくる？早く寝なさい）を干渉してくるのがとても嫌だ。好きな時間に食べて好きな時間に寝たり、友人を家に呼んだり、自由にできないのがストレスになっている」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「家のローンは返済しているけれど、固定資産税や固定費も負担が大きいので、私1人になったときに払っていけるかが不安が大きい」と胸の内を明かしています。
両親との時間を大切にするために実家暮らしを選んでいる回答者。一方で、プライベートに干渉されることや固定資産税などのお金に関する悩みもうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
