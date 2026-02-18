「はんなりしてる」ローラ、着物で琴を弾く美しい姿を披露！ 「いい音色ですね」「やっぱめちゃ美人」
タレントのローラさんは2月16日、自身のInstagramを更新。着物で琴を弾く姿を披露し、反響を呼んでいます。
【動画】着物で琴を弾くローラ
ファンからは「はんなりしてるー」「優雅ですね」「やっぱめちゃ美人だな！」「凄い楽しそう」「いい音色ですね！」「いろいろ事にチャレンジ素敵」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「冬の思い出」を投稿ローラさんは「冬の思い出」とつづり、1本の動画を投稿しました。前半では着物を着て琴を弾く姿を披露。りんとした美しさを感じますが、最後の笑みに思わずほっこりしてしまいます。また、雪原の中でそりで遊ぶ様子も。日本の冬を満喫しているようです。
「ローラさんの自宅なのね！」2日の投稿では「今日は、お友達のともちゃんと一緒にわたしの家でお着物の着付けの練習をして、明日の節分に向けて恵方巻きを食べて、こたつに入って今年の畑と田んぼの計画の話し合いをしたよ」と報告したローラさん。こちらでも着物を着たローラさんを見ることができます。ファンからは「ローラさんの自宅なのね！」「和の心を体現なさってますね！」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
