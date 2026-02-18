「ビックリ度は“菅田将暉”ぐらい」「何が恐ろしいって…」 あのANN0終了発表で実感した“すごさ”とは? 佐久間宣行氏が熱弁

「ビックリ度は“菅田将暉”ぐらい」「何が恐ろしいって…」 あのANN0終了発表で実感した“すごさ”とは? 佐久間宣行氏が熱弁