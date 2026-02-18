五輪金メダル７個の体操女王シモーネ・バイルズ（米国）と米プロフットボールリーグＮＦＬのジョナサン・オーウェンズ（シカゴ・ベアーズ）夫妻がミラノ・コルティナ五輪を観戦し、訪れたイタリアで強盗未遂に見舞われた。

バイルズ夫妻はフィギュアスケートペア（１７日）を観戦。りくりゅうこと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）組の金メダルを見届けた一方で、オーウェンズは自身のＳＮＳを更新し、ミラノでの買い物中に強盗にあったという。街中でショッピングバッグを取られそうになるも「手に縛り付けていたから取られずにすぐに逃げられたんだ。でも、それでもクレイジーだよ」と書き込み、未遂だったという。

２人は高級ブランド店を訪れる写真を公開しているが、何を購入したかは不明。オーウェンズは「（逃走した犯人について）全然速くなかったよ。彼の腕は足よりも速く動いていた」とし「彼が私の手から奪い取ることは絶対にできなかった」と記していた。

米メディア「ＦＯＸニュース」は「米国チームを応援するためにミラノに滞在していた。その日のできごとが台無しになりそうだった」とし、英紙「デーリー・メール」は「強盗未遂にあい、間一髪で逃げおおせたことを明かした」と報道していた。