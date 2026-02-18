¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¯¥¤¥º Âè58²ó ¿·¼Ö¤Ç5Ëü9,800±ß!? 2003Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·ã°Â¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï?
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ì¤ÄÌÜ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤Á¤é¤Î¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï2003Ç¯¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢5Ëü9,800±ß¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·ã°Â²Á³Ê¤ÇÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦?
5Ëü9,800±ß¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï?
Âç¥Ò¥ó¥È¡§¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¾è¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹
ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢1²ó¤Î°ÜÆ°¤¬2kmÄøÅÙ¤Î¡È¤Á¤ç¤¤¾è¤ê¡É¤ËÍÑÅÓ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Âç¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¹¤è!
5Ëü9,800±ß¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï? ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤·¤¿
Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
¡û¡ÚÅú¤¨¡Û¥¹¥º¥¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×
Àµ²ò¤Ï¥¹¥º¥¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×¤Ç¤·¤¿!
¡È¤Á¤ç¤¤¾è¤ê¡ÉÍÑ¤Î¾è¤êÊª¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤¬2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿50cc¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¸¶ÉÕ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤¬Ìó10¡Á20Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢5Ëü9,800±ß¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÄã²Á³Ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ½¤»á¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ½¤»á¤Ï1979Ç¯¤Ë47Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢¥¹¥º¥¤òÀ¤³¦Åª¤Ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿ÃøÌ¾¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ø²¶¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î¤ª¤ä¤¸¡Ù¤È¤¤¤¦½îÌ±ÇÉ¤ò´Ó¤¡¢¡ÈÆóÎØ¤â»ÍÎØ¤â1cc¤¢¤¿¤ê1,000±ß¤¬ÂÅÅö¡É¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎëÌÚ½¤»á¤¬¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×¤Î³«È¯¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤«¤éÂ³¤¯ÉÔ¶·¤ä¡¢1998Ç¯¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÆóÎØ¼Ö¤ÎÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬À©¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÉÕ¤Ê¤É¤Î¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤Î°Â¤¤2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê4¥¹¥È²½¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2¥¹¥È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÊ£»¨¤Ç¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¿Í·ïÈñ¤Î°Â¤¤Ãæ¹ñ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ËÀ¸»º¤ò°Ü´É¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÎëÌÚ½¤»á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë1cc¤¢¤¿¤ê1,000±ß¡¢¤Ä¤Þ¤ê5Ëü±ß¤Î¸¶ÉÕ¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤ò³¤³°¤Ø°Ü¤¹¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥¹¥º¥¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥Ä2¡×¤È¤¤¤¦9¡Á10Ëü±ßÂæ¤Î2¥¹¥È¸¶ÉÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò4¥¹¥È²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÆ±Åù¤Î²Á³Ê¤Çºî¤ë¤³¤È¤¹¤éÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÈÀ¸³è¤ÎÂ¡É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¸¶ÉÕ¤ËÉ¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤äÀÇ½¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢ÉôÉÊÅÀ¿ô¤òÅ°Äì¤·¤Æºï¸º¤¹¤ë¼êË¡¤Ç³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉôÉÊ¤¬¸º¤ì¤Ð¸¶²Á¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¹©°÷¤ä¹©¿ô¤â¸º¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡ØÁö¤ì¡¢¹ñ»º¡£¡ï59,800¡£¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿5Ëü±ß¤Ï¾¯¤·¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ½¤»á¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×¤Î¥«¥¦¥ë¤ÏÌ¤ÅÉÁõ¤ÎÃå¿§¼ù»é¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥¦¥ë¤ä¥á¥Ã¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥é¡¼¤Ï±¦¤Ë1ËÜ¤Î¤ß¡£¥í¡¼¥Ó¡¼¥à¤ä¥»¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼Ç´¢¤êµ¡¤Ê¤É¤ÎÈÆÍÑµ¡¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿OHV¤Î4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Ù¥ë¥È¼°¤ÎÊÑÂ®µ¡¹½¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¸åÎØ¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î2ÇÏÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢Å°Äì¤·¤¿ÉôÉÊ¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ê¼Ö½Å¤ÏÄ¶·ÚÎÌ¤Î39kg(´¥Áç)¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°µÅÝÅª¤ÊÄã²Á³Ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×¤Ï½éÇ¯ÅÙ¤Ë5ËüÂæ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ä2003Ç¯Æü·ÐÍ¥½¨À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¾Þ ºÇÍ¥½¨¤Ê¤É¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£¸å¤Ë¥»¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥êSS¡×¡¢²þÎÉ·¿¤Î¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¶¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢¤ï¤º¤«4Ç¯¤ÇÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥êSS¡×
¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ÊÁÇ¤ÊÀß·×¤æ¤¨¡¢½¾Íè¤Î¸¶ÉÕ¤Ë´·¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃÙ¤¤¡×¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬°¤¤¡×¡Ö²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥á¥Ã¥È¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔÊØ¡×¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2000Ç¯Âå¤Î¸¶ÉÕ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¡¢°¦¤é¤·¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ°È÷¤ä¥«¥¹¥¿¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢ÃúÇ«¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç»ö¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂçÇÓµ¤ÎÌ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËºÜ¤»ÂØ¤¨¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥Þ¥·¥ó¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2023¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë»÷¤¿¼ÖÂÎ¤ËÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼ÖÍÑ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Öe-¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¡×¤¬»²¹Í½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤À»ÔÈÎ²½¤ÎÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2025Ç¯10·îËö¤Ë¤Ï50cc¸¶ÉÕ¤ÎÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÂçÊÁ¤Ê125cc¥Ù¡¼¥¹¤Î¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¡È¤Á¤ç¤¤¾è¤ê¥Ð¥¤¥¯¡É¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤ÎÅÅÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿EV¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡Öe-choinori¡×(¥¤¡¼¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê)
